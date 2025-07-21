Врачи стали чаще «разбирать» на органы живых людей в США

Издание отмечает, что в нескольких штатах медицинские сотрудники наблюдали, как координаторы донорства убеждали врачей назначать препараты вроде морфина и пропофола с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров. Такие действия вызывают серьёзные этические вопросы и ставят под сомнение баланс между спасением жизней и соблюдением прав пациентов.