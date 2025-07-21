Так, в Западной Вирджинии врачи были шокированы, когда парализованному пациенту, который перестал получать седативные препараты прямо в операционной, предложили согласиться на удаление органов.
«Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении», — указал автор материала.
Издание отмечает, что в нескольких штатах медицинские сотрудники наблюдали, как координаторы донорства убеждали врачей назначать препараты вроде морфина и пропофола с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров. Такие действия вызывают серьёзные этические вопросы и ставят под сомнение баланс между спасением жизней и соблюдением прав пациентов.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, как чёрные трансплантологи порезали его боевого товарища, чтобы разжиться его органами. На видео рядом с телом солдата действительно виднелись контейнеры для биоматериала.