Молодой человек напал с отверткой на пассажира автобуса в Москве

«В полицию поступило сообщение о драке в салоне автобуса, в ходе которой гражданину были нанесены телесные повреждения. Предварительно установлено, что во время поездки между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Злоумышленник, используя имевшуюся у него отвертку, несколько раз ударил своего оппонента, после чего вышел на остановке. В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции Лосиноостровского района установили и задержали 21-летнего жителя столицы по месту его жительства на ул. Шушенская. Как пояснил задержанный, причиной его поведения стало плохое настроение», — рассказал Васенин.