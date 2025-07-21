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Молодой человек напал с отверткой на пассажира автобуса в Москве

Полицейские задержали 21-летнего молодого человека, несколько раз ударившего отверткой пассажира столичного автобуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Источник: Freepik

«В полицию поступило сообщение о драке в салоне автобуса, в ходе которой гражданину были нанесены телесные повреждения. Предварительно установлено, что во время поездки между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Злоумышленник, используя имевшуюся у него отвертку, несколько раз ударил своего оппонента, после чего вышел на остановке. В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции Лосиноостровского района установили и задержали 21-летнего жителя столицы по месту его жительства на ул. Шушенская. Как пояснил задержанный, причиной его поведения стало плохое настроение», — рассказал Васенин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.