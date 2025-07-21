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Российские силы ПВО уничтожили 74 дрона ВСУ за ночь

23 дрона ВСУ уничтожены над Московским регионом ночью 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 21 июля 74 украинских беспилотника на регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, большая часть беспилотных летательных объектов противника, 23 единицы, была ликвидирована в небе над Московским регионом, включая 15 вражеских дронов, летевших на Москву.

14 дронов Вооруженных сил Украины сбили в небе над Курской областью, 12 — над Ростовской. По 10 беспилотников противника российские военные уничтожили в Брянской и Калужской областях. Еще четыре украинских БПЛА ликвидированы над Тульской областью и один — над Липецкой.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков вражеского дрона в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Три человека из диспетчерского пункта эвакуированы.

Также глава региона отметил, что российские военные сбили дроны в трех городах региона: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. К сожалению, не обошлось без повреждений на земле.

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