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Крестовский дрифт: в Петербурге проверяют гонщиков с поддельными номерами

В случае подтверждения нарушения им грозит уголовная ответственность.

В минувшие выходные 19—20 июля 2025 года полиция Северной столицы дважды пресекла нелегальные ночные заезды на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники проверили десятки авто и составили на водителей протоколы за нарушения ПДД. Десять участников мероприятия направили на медосвидетельствование.

При этом, отказавшихся от процедуры, привлекли к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). У пяти машин выявили признаки подделки номеров.

Автомобили изъяли и начали проводить экспертизу. В случае подтверждения подделывания следует уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Кроме того, полиция обнаружила два авто с архивными номерами. У двух участников ивента выявили превышения нормативов шума, а один из дрифтеров ездил без прав, за что ему также грозит наказание по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).