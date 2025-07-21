Крестовский дрифт: в Петербурге проверяют гонщиков с поддельными номерами

В минувшие выходные
Сотрудники проверили десятки авто и составили на водителей протоколы за нарушения ПДД. Десять участников мероприятия направили на медосвидетельствование.
При этом, отказавшихся от процедуры, привлекли к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). У пяти машин выявили признаки подделки номеров.
Автомобили изъяли и начали проводить экспертизу. В случае подтверждения подделывания следует уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).
Кроме того, полиция обнаружила два авто с архивными номерами. У двух участников ивента выявили превышения нормативов шума, а один из дрифтеров ездил без прав, за что ему также грозит наказание по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).