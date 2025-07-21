Крестовский дрифт: в Петербурге проверяют гонщиков с поддельными номерами

Кроме того, полиция обнаружила два авто с архивными номерами. У двух участников ивента выявили превышения нормативов шума, а один из дрифтеров ездил без прав, за что ему также грозит наказание по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).