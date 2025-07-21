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Вскрывавший по ночам офисы серийный вор-рецидивист задержан в Минске

МВД показало, как вор-серийник по ночам вскрывал офисы в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала серийного офисного вора. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

В течение нескольких месяцев в Минске, а также пристоличье совершались схожие кражи. Неизвестные похищали под покровом ночи деньги из офисов фирм и организаций. Кражи совершались на объектах, которые не были оборудованы охранной сигнализацией. Воры вскрывали ночью замки входных дверей и так проникали в помещения.

Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого. Вором-серийником оказался 33-летний житель Витебска. Мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Во время обыска у него нашли самодельные отмычки, маски и одежду, в которой он ходил «на дело».

Установлены три новых эпизода краж, совершенных фигурантом, но в милиции считают, что витебчанин может быть причастен и к другим аналогичным преступления.

Рецидивиста снова будут судить за кражи.

Еще милиция сообщила о поисках 8-летней девочки под Быховом, которую искали 300 человек: «С бабушкой и дедушкой пошла в лес».

Тем временем машины каршеринга могут получить маркировку и алкозамки в Беларуси.