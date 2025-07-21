Вскрывавший по ночам офисы серийный вор-рецидивист задержан в Минске

В Минске милиция задержала серийного офисного вора. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
В течение нескольких месяцев в Минске, а также пристоличье совершались схожие кражи. Неизвестные похищали под покровом ночи деньги из офисов фирм и организаций. Кражи совершались на объектах, которые не были оборудованы охранной сигнализацией. Воры вскрывали ночью замки входных дверей и так проникали в помещения.
Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого. Вором-серийником оказался 33-летний житель Витебска. Мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Во время обыска у него нашли самодельные отмычки, маски и одежду, в которой он ходил «на дело».
Установлены три новых эпизода краж, совершенных фигурантом, но в милиции считают, что витебчанин может быть причастен и к другим аналогичным преступления.
Рецидивиста снова будут судить за кражи.
Еще милиция сообщила о поисках 8-летней девочки под Быховом, которую искали 300 человек: «С бабушкой и дедушкой пошла в лес».
Тем временем машины каршеринга могут получить маркировку и алкозамки в Беларуси.