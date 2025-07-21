Вскрывавший по ночам офисы серийный вор-рецидивист задержан в Минске

В течение нескольких месяцев в Минске, а также пристоличье совершались схожие кражи. Неизвестные похищали под покровом ночи деньги из офисов фирм и организаций. Кражи совершались на объектах, которые не были оборудованы охранной сигнализацией. Воры вскрывали ночью замки входных дверей и так проникали в помещения.