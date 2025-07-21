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Все из-за ревности: стерлитамаковец предстанет перед судом за двойное убийство

В Башкирии ревнивец зарезал сожительницу и знакомого.

Источник: Комсомольская правда

Перед Верховным судом Башкирии предстанет 65-летний житель Стерлитамака, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомств, все случилось в июне прошлого года на садовом участке, там был сам, его сожительница и знакомый. В приступе ревности он множество раз ударил обоих ножом. Потерпевшие скончались на месте.

После преступления обвиняемый не пытался скрыться — он позвал соседей и дождался прибытия правоохранительных органов. Свою вину мужчина полностью признал.

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