В Сети появились кадры момента падения автобуса в овраг в Якутии

Инцидент произошел в ночь на 21 июля: в Нерюнгринском районе Якутии случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 14 человек и семь пострадали. На технологической автодороге АО «ГОК “Денисовский” вахтовый автобус марки “НЕФАЗ 4208−34”, в котором находилось около 36 человек, съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.