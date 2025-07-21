В Сети появились кадры момента падения автобуса в овраг в Якутии

РЕН ТВ опубликовал предполагаемые кадры падения вахтового автобуса «Урал» в овраг в Якутии.
На видео с камеры наблюдения видно, как транспортное средство съезжает с дороги и начинает опрокидываться на бок. После этого запись обрывается, передает Telegram-канал.
Позже в Telegram-канале Нерюнгринского района Якутии сообщили, что в регионе объявили траур 22 июля. Отмечается, что будут приспущены государственные флаги.
Инцидент произошел в ночь на 21 июля: в Нерюнгринском районе Якутии случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 14 человек и семь пострадали. На технологической автодороге АО «ГОК “Денисовский” вахтовый автобус марки “НЕФАЗ 4208−34”, в котором находилось около 36 человек, съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.
8 июля в подмосковном Ступине на трассе Ступино — Малино — Лермонтово водитель микроавтобуса марки «Луидор» не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.