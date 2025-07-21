СБУ проводит обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины

В последнее время в украинских СМИ появляются предположения о том, что Владимир Зеленский может попытаться распустить Национальное антикоррупционное бюро. Кроме того, как сообщала «Страна», офис президента активизировал свои действия не только против НАБУ, но и против грантовых активистов и СМИ, которые сотрудничают с западными структурами.