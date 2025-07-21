СБУ проводит обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генерального прокурора проводят масштабные обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые в последнее время оказались в центре конфликта с Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.
Согласно информации, полученной от источника, обыски проходят в разных регионах страны. Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, якобы сотрудничество с Российской Федерацией и коррупционные действия в интересах олигархов.
Ранее издание «Страна» сообщало, что Зеленскому не удалось полностью контролировать НАБУ, несмотря на все усилия. Источник в антикоррупционных органах отметил, что часть сотрудников НАБУ больше ориентируется на западные и грантовые структуры, чем на офис Зеленского.
В последнее время в украинских СМИ появляются предположения о том, что Владимир Зеленский может попытаться распустить Национальное антикоррупционное бюро. Кроме того, как сообщала «Страна», офис президента активизировал свои действия не только против НАБУ, но и против грантовых активистов и СМИ, которые сотрудничают с западными структурами.