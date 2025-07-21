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Появились кадры с моментом падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии

После смертельного ДТП с вахтовиками в Якутии возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Сети обнародовали кадры, на которых запечатлен момент падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии. Инцидент произошел в ночь на 21 июля.

По предварительным данным, вахтовый «КамАЗ», перевозивший работников шахты «Восточная Денисовская», съехал с дороги и упал в обрыв. 13 человек погибли на месте, 20 получили травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

На месте инцидента работают представители экстренных служб, в ликвидации последствий задействованы больше 30 человек и 10 единиц спецтехники.

В Нерюнгринском районе Якутии после гибели вахтовиков объявили траур.