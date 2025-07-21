Появились кадры с моментом падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии

В Сети обнародовали кадры, на которых запечатлен момент падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии. Инцидент произошел в ночь на 21 июля.
По предварительным данным, вахтовый «КамАЗ», перевозивший работников шахты «Восточная Денисовская», съехал с дороги и упал в обрыв. 13 человек погибли на месте, 20 получили травмы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
На месте инцидента работают представители экстренных служб, в ликвидации последствий задействованы больше 30 человек и 10 единиц спецтехники.
В Нерюнгринском районе Якутии после гибели вахтовиков объявили траур.