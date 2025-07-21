В Якутии в ДТП 13 человек погибли, еще 20 пострадали: что известно о страшной аварии на шахте

Авария случилась ночью 21 июля на территории шахты горно-обогатительного комбината (ГОК) «Денисовский». Согласно предварительной информации, 52-летний водитель автомашины «НЕФАЗ 4208−34» не справился с управлением. В результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В результате инцидента погибли 13 человек, еще 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Всего было госпитализировано десять человек. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Восемь пациентов поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, у девяти пострадавших отмечаются различные ушибы и ссадины. Лечиться они будут амбулаторно.