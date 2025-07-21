В Якутии в ДТП 13 человек погибли, еще 20 пострадали: что известно о страшной аварии на шахте

Из-за гибели рабочих было возбуждено уголовное дело.
Власти Якутии примут меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате ДТП, произошедшего сегодня ночью на территории шахты. Кроме того, региональный СК завел уголовное дело по факту гибели 13 сотрудников предприятия. Все подробности аварии на данный момент — в материале URA.RU.
Смертельное ДТП на территории шахты.
По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлениемФото: telegram-канала Прокуратуры Республики Саха (Якутия) / t.me/tprocsakha/10061.
Авария случилась ночью 21 июля на территории шахты горно-обогатительного комбината (ГОК) «Денисовский». Согласно предварительной информации, 52-летний водитель автомашины «НЕФАЗ 4208−34» не справился с управлением. В результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В результате инцидента погибли 13 человек, еще 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Всего было госпитализировано десять человек. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Восемь пациентов поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, у девяти пострадавших отмечаются различные ушибы и ссадины. Лечиться они будут амбулаторно.
«Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. На место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим», — говорится в сообщении минздрава Якутии.
Следователи возбудили уголовное дело.
В ДТП погибло 13 человек, еще 20 получили различные травмыФото: telegram-канала Прокуратуры Республики Саха (Якутия) / t.me/tprocsakha/10061.
По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия).
«Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится на сайте ведомства. В данный момент для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа. Точные причины аварии сейчас выясняются.
Семьям участников ДТП будет оказана поддержка.
Власти Якутии окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
«Сегодня произошла страшная трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия на ГОК “Денисовский” погибли люди. Есть пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Вечером вылетаю в Нерюнгринский район, чтобы на месте провести совещание и решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших», — написал Николаев в своем telegram-канале.