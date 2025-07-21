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Яхта села на мель во время прогулки в Финском заливе

Транспортная полиция проверяет обстоятельства ЧП в Северной столице.

Источник: Транспортная полиция по СЗФО

Вечером 20 июля во время морской прогулки в Финском заливе на мель села яхта. Она оказалась между фортом «Милютин» и Кронштадтом в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— В результате происшествия пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Разлив нефтепродуктов и водотечность не зафиксировали. На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы Кронштадта. Они отбуксировали яхту на причальную стенку одного из фортов. Представители Транспортной полиции начали проверку.

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры рассказали о еще одном инциденте на воде, но уже в центре Петербурга. По предварительной информации, 20 июля у Елагина моста теплоход «Корюшка» при осуществлении маневра задел кормой маломерное судно. К счастью, никто не пострадал. Однако что стало причиной для столкновения, выяснят правоохранители.