Яхта села на мель во время прогулки в Финском заливе

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры рассказали о еще одном инциденте на воде, но уже в центре Петербурга. По предварительной информации, 20 июля у Елагина моста теплоход «Корюшка» при осуществлении маневра задел кормой маломерное судно. К счастью, никто не пострадал. Однако что стало причиной для столкновения, выяснят правоохранители.