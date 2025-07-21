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Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над регионами России 74 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами России 74 украинских беспилотника.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами России 74 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены в период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 21 июля. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.

Так, 23 беспилотника перехватили и уничтожили над территорией Подмосковья. Из них 15 дронов летели на Москву.

Еще 14 БПЛА сбили над территорией Курской области, а 12 БПЛА — над Ростовской областью.

В небе над Калужской областью уничтожили 10 вражеских дронов. Четыре беспилотника сбили над Тульской и один над Липецкой областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников два жителя региона получили ранения.

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