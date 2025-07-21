Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над регионами России 74 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами России 74 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены в период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 21 июля. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.
Так, 23 беспилотника перехватили и уничтожили над территорией Подмосковья. Из них 15 дронов летели на Москву.
Еще 14 БПЛА сбили над территорией Курской области, а 12 БПЛА — над Ростовской областью.
В небе над Калужской областью уничтожили 10 вражеских дронов. Четыре беспилотника сбили над Тульской и один над Липецкой областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников два жителя региона получили ранения.