На Украине проходят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро

«СБУ и Офис генпрокурора проводят массовые обыски у детективов НАБУ Обыски идут разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене и коррупции», — говорится в telegram-канале издания. По данным «Страна.ua», среди детективов НАБУ якобы выявили подозреваемых «в сотрудничестве с российскими спецслужбами», а также в торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны.