На Украине проходят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро

Сотрудники СБУ проводят массовые обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«СБУ и Офис генпрокурора проводят массовые обыски у детективов НАБУ Обыски идут разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене и коррупции», — говорится в telegram-канале издания. По данным «Страна.ua», среди детективов НАБУ якобы выявили подозреваемых «в сотрудничестве с российскими спецслужбами», а также в торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны.
В ходе обысков силовики изъяли документы и электронные носители, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Официальных комментариев от НАБУ пока не поступало.