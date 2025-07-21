В Нефтекамске 2-летний ребенок выжил после падения с окна четвертого этажа

В минувшую субботу, 19 июля, в башкирском городе Нефтекамске произошел несчастный случай — двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Малыш был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Сегодня планируется перевод ребенка в детское хирургическое отделение. Врачи оценивают мальчика состояние как средней степени тяжести.
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