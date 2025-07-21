В Омскую область попала крупная партия зараженных фруктов из Узбекистана

Для предотвращения распространения вредителя была проведена фумигация всей партии. После обработки и повторной проверки фрукты были допущены к реализации. Восточная плодожорка считается одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей. Её деятельность приводит к порче плодов, повреждению молодых побегов и преждевременному гниению урожая.