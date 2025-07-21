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В Омскую область попала крупная партия зараженных фруктов из Узбекистана

Общий вес зараженной продукции составил более 34 тонн.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверки в пункте пропуска «Ольховка» специалисты Россельхознадзора по Омской области выявили опасного вредителя в партии свежих фруктов из Узбекистана. Положительные результаты на наличие восточной плодожорки показали нектарины общим весом 27 тонн, абрикосы весом шесть тонн и персики весом одна тонна.

Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторией Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК».

Для предотвращения распространения вредителя была проведена фумигация всей партии. После обработки и повторной проверки фрукты были допущены к реализации. Восточная плодожорка считается одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей. Её деятельность приводит к порче плодов, повреждению молодых побегов и преждевременному гниению урожая.

По данным регионального управления Россельхознадзора, с начала года это уже 44-й случай завоза заражённой растительной продукции в Омскую область, причём в 21 случае причиной была именно восточная плодожорка.

Ранее мы писали, что в Омской области обнаружили партию зараженных узбекских персиков.