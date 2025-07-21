Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области на реке Киренге утонул 49-летний мужчина

Он купался в необорудованном для этого месте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В воскресенье на реке Киренге Казачинско-Ленского района утонул 49-летний мужчина. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, водное происшествие произошло в километре от деревни Карнаухова.

— Местные жители, которые находились на месте достали тело погибшего из воды и передали полицейским, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать требования информационных знаков, которые запрещают купание в определенных местах.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии 35-летний мужчина катался на сапборде, но в какой-то момент перевернулся с него и утонул. Из воды погибшего подняли другие отдыхающие.