В Иркутской области на реке Киренге утонул 49-летний мужчина

В воскресенье на реке Киренге Казачинско-Ленского района утонул 49-летний мужчина. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, водное происшествие произошло в километре от деревни Карнаухова.
— Местные жители, которые находились на месте достали тело погибшего из воды и передали полицейским, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать требования информационных знаков, которые запрещают купание в определенных местах.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии 35-летний мужчина катался на сапборде, но в какой-то момент перевернулся с него и утонул. Из воды погибшего подняли другие отдыхающие.