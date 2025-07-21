В Самарской области неизвестный водитель сбил 71-летнего пенсионера

19 июля 2025 года около 00:30 на 4 км автодороги «Сызрань-Новый Ризадей-Новая Рачейка» неустановленный водитель совершил наезд на 71-летнего пешехода. После происшествия водитель покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшему.
Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» проводят оперативно-разыскные мероприятия. Осматриваются дворовые территории и парковки для выявления автомобиля с повреждениями. Полиция также разыскивает возможных очевидцев происшествия.
Очевидцев и лиц, располагающих информацией о ДТП или личности водителя, просят сообщить в отдел ГИБДД по телефонам: 8 (8464) 33−38−66 или 102. Можно обратиться лично по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.
ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти может наступить уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.
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