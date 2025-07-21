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Житель Октябрьского едва не погиб у себя в квартире из-за пожара

65-летний житель Башкирии попал в реанимацию из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Октябрьский произошел пожар в двухкомнатной квартире, где загорелся диван. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Прибывшие на место огнеборцы вскрыли дверь и эвакуировали 65-летнего мужчину. Он сильно отравился дымом и сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 20 жильцов. Возгорание площадью три квадратных метра ликвидировали десять пожарных с использованием трех единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

По данным МЧС, за выходные в регионе зафиксировано 49 пожаров, три происшествия на воде и 13 выездов на ДТП. Крупных ЧС не зарегистрировано.

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