Яхта села на мель в Финском заливе

Во время морской прогулки яхта, как сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, села на мель между фортом «Милютин» и Кронштадтом. Пострадавших нет. Яхта уже отбуксирована на причальную стенку.
Информация о том, что судно село на мель, поступило в воскресенье около 17 часов. В ходе выезда на место ЧП сотрудниками водной полиции установлено: во время морской прогулки яхта села на мель. «Разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет», — подчеркивается в сообщении.
Поисково-спасательной службой Кронштадта яхта отбуксирована на причальную стенку одного из фортов.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.