Яхта села на мель в Финском заливе

Информация о том, что судно село на мель, поступило в воскресенье около 17 часов. В ходе выезда на место ЧП сотрудниками водной полиции установлено: во время морской прогулки яхта села на мель. «Разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет», — подчеркивается в сообщении.