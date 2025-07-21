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Яхта села на мель в Финском заливе

Во время морской прогулки яхта, как сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, села на мель между фортом «Милютин» и Кронштадтом.

Во время морской прогулки яхта, как сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, села на мель между фортом «Милютин» и Кронштадтом. Пострадавших нет. Яхта уже отбуксирована на причальную стенку.

Информация о том, что судно село на мель, поступило в воскресенье около 17 часов. В ходе выезда на место ЧП сотрудниками водной полиции установлено: во время морской прогулки яхта села на мель. «Разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет», — подчеркивается в сообщении.

Поисково-спасательной службой Кронштадта яхта отбуксирована на причальную стенку одного из фортов.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.