Машины и люди «плывут»: Тропический ливень превратил дороги Москвы в бурные реки

Так, на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге осадки составили 13 и 9 мм соответственно. Судя по кадрам из социальных сетей, машины «‎плывут» в бурных потоках воды на дорогах. Ливни в Московском регионе прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле.