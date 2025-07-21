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Машины и люди «плывут»: Тропический ливень превратил дороги Москвы в бурные реки

Улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Такая ситуация наблюдается в ряде регионов Центральной России. Как сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице за сутки выпало до 25% от нормы осадков за весь июль.

Видео © VK/Люберцы — мой дом! / Телеграм/Что там, Москва? / Телеграм/Раменское365 Телеграм/Москва с огоньком.

Так, на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге осадки составили 13 и 9 мм соответственно. Судя по кадрам из социальных сетей, машины «‎плывут» в бурных потоках воды на дорогах. Ливни в Московском регионе прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле.

Неделей ранее сильные дожди спровоцировали обширные подтопления в Москве, затопив автомобили в отдельных районах. Буквально за несколько дней в городе выпала месячная норма осадков.