Кингисеппский машзавод официально вошел в состав ОСК

На сегодняшний день КМЗ является важным исполнителем гособоронзаказа: завод специализируется на производстве катеров для силовых структур России, а также морских дронов. Вхождение в состав ОСК позволит предприятию реализовывать более масштабные проекты, в том числе в области импортозамещения, что особенно актуально в условиях сложных отношений России с западными странами.