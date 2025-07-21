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В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка

Житель Петербурга выстрелил с балкона, узнав пол будущего ребенка.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который «на радостях» выстрелил с балкона в воздух после того, как узнал пол своего будущего ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в воскресенье днем в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе с балкона дома № 22 по улице Белы Куна.

«При выезде нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель, находясь на балконе своей квартиры, после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его супруги, на радостях произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, однако мужчину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.