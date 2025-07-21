В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка

«При выезде нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель, находясь на балконе своей квартиры, после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его супруги, на радостях произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета», — говорится в сообщении.