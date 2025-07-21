Состояние туристки, на которую на Камчатке напал медведь, остается тяжелым

Туристка из Саратова, на которую в Камчатском крае напал медведь, остается в стабильно тяжелом состоянии и находится в реанимации. Об этом сообщил минздрав полуострова.
«Пациентка в сознании, разговаривает, получает всю необходимую терапию. Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов», — привело министерство слова заместителя главврача Камчатской краевой больницы им. Лукашевского, где лежит пострадавшая, Олега Кузьменкова.
Медведь напал на женщину в ночь на пятницу, 18 июля, в палаточном лагере возле Мутновской геотермальной электростанции. Туристка получила переломы и рваные раны.