Антинаркотическая операция стартует в Краснодаре в августе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак-2025» запланирована в два этапа. Ее проведут с 18 по 27 августа и с 15 по 24 сентября.
Полицейские, представители администрации, волонтеры молодежных антинаркотических отрядов проведут рейды. Операция направлена на пресечение и предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.
Жителям частного сектора и руководителям сельхозпредприятий напомнят о том, что выращивать наркосодержащие растения запрещено.
Краснодарцы могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, об участках, где растут наркосодержащие растения, по телефонам 02, 112 или
Годом ранее во время антинаркотической операции было составлено 32 протокола об административных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел, изъято 2,5 кг марихуаны, 94 куста конопли и свыше 90 граммов наркосодержащих частей растения.