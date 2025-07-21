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Антинаркотическая операция стартует в Краснодаре в августе

В Краснодаре антинаркотическая операция пройдет в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

Антинаркотическая операция стартует в Краснодаре в августе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак-2025» запланирована в два этапа. Ее проведут с 18 по 27 августа и с 15 по 24 сентября.

Полицейские, представители администрации, волонтеры молодежных антинаркотических отрядов проведут рейды. Операция направлена на пресечение и предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

Жителям частного сектора и руководителям сельхозпредприятий напомнят о том, что выращивать наркосодержащие растения запрещено.

Краснодарцы могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, об участках, где растут наркосодержащие растения, по телефонам 02, 112 или 8 (861) 259−05−78.

Годом ранее во время антинаркотической операции было составлено 32 протокола об административных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел, изъято 2,5 кг марихуаны, 94 куста конопли и свыше 90 граммов наркосодержащих частей растения.