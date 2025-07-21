Мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка

Петербургская полиция задержала местного жителя, который после того, как узнал пол своего будущего ребенка, «на радостях» выстрелил с балкона в воздух, проинформировала пресс-служба регионального главка МВД России.
В полицию Фрунзенского района в воскресенье днем поступили данные о стрельбе с балкона дома по улице Белы Куна. Правоохранители, выехав по адресу, установили: 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его жены, на радостях произвел с балкона выстрел в воздух из охолощенного пистолета. Пострадавших нет.
Мужчина доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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