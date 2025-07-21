Мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка

В полицию Фрунзенского района в воскресенье днем поступили данные о стрельбе с балкона дома по улице Белы Куна. Правоохранители, выехав по адресу, установили: 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его жены, на радостях произвел с балкона выстрел в воздух из охолощенного пистолета. Пострадавших нет.