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В Самаре пьяный 21-летний мотоциклист без прав влетел в бордюр

20 июля в 04:36 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием мотоцикла.

20 июля в 04:36 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием мотоцикла. Как установили сотрудники ГИБДД, 21-летний водитель, не имеющий прав соответствующей категории и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял спортивным мотоциклом Honda.

По предварительным данным, молодой человек нарушил пункт 10.1 ПДД РФ, не справился с управлением и на улице Уральской возле дома 239 совершил наезд на бордюр. После столкновения мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся.

Медики осмотрели мотоциклиста и рекомендовали амбулаторное лечение. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения без соответствующего права управления.

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