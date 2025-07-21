В Самаре пьяный 21-летний мотоциклист без прав влетел в бордюр

20 июля в 04:36 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием мотоцикла. Как установили сотрудники ГИБДД, 21-летний водитель, не имеющий прав соответствующей категории и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял спортивным мотоциклом Honda.
По предварительным данным, молодой человек нарушил пункт 10.1 ПДД РФ, не справился с управлением и на улице Уральской возле дома 239 совершил наезд на бордюр. После столкновения мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся.
Медики осмотрели мотоциклиста и рекомендовали амбулаторное лечение. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения без соответствующего права управления.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.