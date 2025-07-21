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За сутки в небе над Орловской областью сбили 17 украинских дронов

За прошедшие сутки силы ПВО сбили 17 украинских дронов в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Враг не оставляет попыток провокаций — за минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава области.

Клычков также выразил благодарность войскам ПВО, которым приходится всё время быть начеку из-за налётов БПЛА ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила 74 украинских беспилотника. Больше всего дронов было сбито в Московской области. Там уничтожили 23 БПЛА, 15 из которых направлялись прямо в Москву.

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