За сутки в небе над Орловской областью сбили 17 украинских дронов

Клычков также выразил благодарность войскам ПВО, которым приходится всё время быть начеку из-за налётов БПЛА ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила 74 украинских беспилотника. Больше всего дронов было сбито в Московской области. Там уничтожили 23 БПЛА, 15 из которых направлялись прямо в Москву.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше