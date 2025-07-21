Аэропорт Внуково начал отправлять задержанные самолёты после 12-часового коллапса

«Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — призывали там пассажиров.
В воздушной гавани Москвы пояснили, что обо всех изменениях в расписании также пассажиров должны информировать авиакомпании.
Силы ПВО этой ночью сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. На время отражения атаки небо над аэропортами было закрыто. А утром на столицу и область обрушился тропический ливень, превративший дороги в реки.