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Аэропорт Внуково начал отправлять задержанные самолёты после 12-часового коллапса

Московский аэропорт Внуково занимается восстановлением штатного режима работы после более чем 12 часов ограничений на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Источник: Life.ru

«Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — призывали там пассажиров.

В воздушной гавани Москвы пояснили, что обо всех изменениях в расписании также пассажиров должны информировать авиакомпании.

Силы ПВО этой ночью сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. На время отражения атаки небо над аэропортами было закрыто. А утром на столицу и область обрушился тропический ливень, превративший дороги в реки.