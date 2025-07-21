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В лесах Иркутской области за двое суток потушили 20 пожаров

На утро 21 июля продолжают действовать еще девять лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 18 по 20 июля в лесах Иркутской области потушили 20 пожаров. Они затронули площади в 773,7 гектаров. Из них четыре — в Катангском, три — в Нижнеудинском, два — в Черемховском, по одному — в Бодайбинском, Тулунском, Чунском, Братском, Иркутском, Зиминском, Балаганском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пожары тушили 456 человек с применением 46 единиц наземной техники и четырех вертолетов Ми-8.

— На утро 21 июля продолжают действовать девять очагов на 997,6 гектарах лесного фонда в Нижнеилимском и Катангском, в Усть-Удинском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Киренском и Иркутском районах.

Пожары в Нижнеилимском, Усть-Удинском и Катангском районах удалось остановить. Огонь потушили 316 сотрудников МЧС на территории в 810,3 гектара.