В лесах Иркутской области за двое суток потушили 20 пожаров

С 18 по 20 июля в лесах Иркутской области потушили 20 пожаров. Они затронули площади в 773,7 гектаров. Из них четыре — в Катангском, три — в Нижнеудинском, два — в Черемховском, по одному — в Бодайбинском, Тулунском, Чунском, Братском, Иркутском, Зиминском, Балаганском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пожары тушили 456 человек с применением 46 единиц наземной техники и четырех вертолетов Ми-8.