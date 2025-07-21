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Прокуратура отреагировала на видео с унижением детей в могилевском детсаду

Прокуратура Могилевской области возбудила дисциплинарные производства в отношении сотрудников одного из детских садов города.

Поводом стало видео, на котором помощник воспитателя применяет в отношении детей «непедагогичные методы воспитания», сообщили в ведомстве.

«Жестокость и унижение недопустимы и не имеют оправдания, особенно, когда речь идет о малолетних», — подчеркивают в прокуратуре.

Сейчас проводится доследственная проверка. По её итогам будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников детского сада.

Ранее в интернете распространилось видео, снятое в одном из детских садов Могилева. На записи видно, как женщина хватает детей, тычет им в лицо рукой, грубо объясняя что-то. Дети на видео плачут.

Ролик вызвал бурную реакцию и возмущение в соцсетях. Пользователи требовали привлечь виновных к ответственности.