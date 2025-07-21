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На Калужско-Рижской линии метро нет движения от «Октябрьской» до «Беляево»

На Калужско-Рижской линии метро нет движения от «Октябрьской» до «Беляево». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На Калужско-Рижской линии метро нет движения от «Октябрьской» до «Беляево». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — говорится в Telegram-канале дептранса.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По данным синоптиков, в Москве до конца дня 21 июля ожидаются осадки с грозой и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Центр организации дорожного движения призвал москвичей использовать метро для передвижения по городу.