На Калужско-Рижской линии метро нет движения от «Октябрьской» до «Беляево». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — говорится в Telegram-канале дептранса.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
По данным синоптиков, в Москве до конца дня 21 июля ожидаются осадки с грозой и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Центр организации дорожного движения призвал москвичей использовать метро для передвижения по городу.