Восьмилетняя девочка потерялась в лесу под Быховом: на поиски вышли сотни человек

Ранее спасатели помогли выбраться из леса пожилой женщине, которая ушла за грибами и не смогла найти дорогу обратно. Инцидент произошёл возле деревни Беневичи. По словам её супруга, утром они вдвоем отправились в лес. Спустя несколько часов женщина устала и осталась на поляне, а он пошёл за машиной. Когда вернулся, жены на месте не оказалось. Мужчина вызвал спасателей.