Восьмилетняя девочка потерялась в лесу под Быховом: на поиски вышли сотни человек

На место выехали экстренные службы, личный состав райотдела был поднят по тревоге. К поискам оперативно подключились около 300 человек: сотрудники уголовного розыска, ГАИ, бойцы ОМОН, военнослужащие, спасатели МЧС, члены БООР и добровольцы.
История завершилась благополучно: девочка сама вышла из леса в соседнюю деревню, где ее заметили местные жители. Со школьницей все хорошо.
Грибник на Гродненщине потерял супругу
Ранее спасатели помогли выбраться из леса пожилой женщине, которая ушла за грибами и не смогла найти дорогу обратно. Инцидент произошёл возле деревни Беневичи. По словам её супруга, утром они вдвоем отправились в лес. Спустя несколько часов женщина устала и осталась на поляне, а он пошёл за машиной. Когда вернулся, жены на месте не оказалось. Мужчина вызвал спасателей.