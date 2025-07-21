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Восьмилетняя девочка потерялась в лесу под Быховом: на поиски вышли сотни человек

Вечером 20 июля в Быховском районе Могилевской области развернулась масштабная поисковая операция: в лесу недалеко от деревни Дунаек потерялась 8-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе милиции, ребенок ушел в лес вместе с бабушкой и дедушкой и в какой-то момент пропал из поля зрения взрослых.

Источник: Смартпресс

На место выехали экстренные службы, личный состав райотдела был поднят по тревоге. К поискам оперативно подключились около 300 человек: сотрудники уголовного розыска, ГАИ, бойцы ОМОН, военнослужащие, спасатели МЧС, члены БООР и добровольцы.

История завершилась благополучно: девочка сама вышла из леса в соседнюю деревню, где ее заметили местные жители. Со школьницей все хорошо.

Грибник на Гродненщине потерял супругу

Ранее спасатели помогли выбраться из леса пожилой женщине, которая ушла за грибами и не смогла найти дорогу обратно. Инцидент произошёл возле деревни Беневичи. По словам её супруга, утром они вдвоем отправились в лес. Спустя несколько часов женщина устала и осталась на поляне, а он пошёл за машиной. Когда вернулся, жены на месте не оказалось. Мужчина вызвал спасателей.