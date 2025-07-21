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В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

В Наро-Фоминском районе Московской области из-за сильных дождей произошло обрушение бетонного моста. Об этом сообщили в оперативных службах.

Начаты работы по демонтажу моста (архивное фото).

В Наро-Фоминском районе Московской области из-за сильных дождей произошло обрушение бетонного моста. Об этом сообщили в оперативных службах.

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«Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей», — рассказали в оперативных службах ТАСС. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма».

Начаты работы по демонтажу разрушенного сооружения и обустройству временной переправы. Сотрудники экстренных служб обеспечивают эвакуацию и транспортировку жителей на лодках через водную преграду. Основные работы по восстановлению проезда планируется завершить к обеду понедельника, 21 июля.