В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

«Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей», — рассказали в оперативных службах ТАСС. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма».