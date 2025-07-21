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Стало известно, кто был за рулем автобуса вахтовиков, в котором погибли 13 человек

Водитель автобуса, в котором погибли 13 человек в Якутии, за последний год семь раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Водитель автобуса, в котором погибли 15 человек в Якутии, за последний год семь раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

29-летний Виталий Т., находившийся за рулём в момент аварии, погиб на месте. Его водительский стаж составлял пять лет — права он получил в 2020 году. В салоне автобуса находились 33 человека, большинство из них — вахтовики.

Кадры с места ДТП, опубликованные сми, показывают момент столкновения. Обстоятельства аварии уточняются, но известно, что автобус перевозил рабочих. Власти и следственные органы начали проверку, включая анализ технического состояния транспорта и соблюдения режима труда водителя.

Эта трагедия вновь подняла вопросы о допуске к перевозкам водителей с нарушениями ПДД. Ранее в России уже предлагали ужесточить контроль за перевозчиками, особенно при работе с вахтовиками и дальними рейсами.

Читайте материал «Число погибших при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии увеличилось до 15».