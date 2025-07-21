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Сильные дожди затопили подземные переходы на станции МЦД-2 «Павшино»

Сильные осадки привели к затоплению подземных переходов на станции МЦД-2 «Павшино» в Подмосковье. Об этом сообщают очевидцы в понедельник, 21 июля.

Сильные осадки привели к затоплению подземных переходов на станции МЦД-2 «Павшино» в Подмосковье. Об этом сообщают очевидцы в понедельник, 21 июля.

На месте образовались потоки воды, идущие с лестниц.

В Красногорске в одном из переходов вода льется прямо по ступеням. Многие прохожие идут босиком, стараясь сохранить обувь сухой, передает Telegram-канал RT.

По данным синоптиков, в Москве до конца дня 21 июля ожидаются осадки с грозой и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Центр организации дорожного движения призвал москвичам использовать метро для передвижения по городу.

На Калужско-Рижской линии метро нет движения от «Октябрьской» до «Беляево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.