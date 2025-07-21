В Самаре в аэропорту Курумоч 21 июля задержаны и отменены 8 рейсов

21 июля 2025 года в аэропорту Самары были задержаны и отменены восемь рейсов, направлявшихся в Москву и Сочи.
Причиной стали временные ограничения на полёты в трёх столичных аэропортах.
По данным Росавиации, запрет сняли в 4:40 по московскому времени в понедельник.
Ранее мы писали, что 20 июля в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с мотоциклом. По данным ГИБДД, 21-летний водитель спортивной Honda был пьян и не имел прав нужной категории.
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