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В Самаре в аэропорту Курумоч 21 июля задержаны и отменены 8 рейсов

21 июля 2025 года в аэропорту Самары были задержаны и отменены восемь рейсов, направлявшихся в Москву и Сочи.

21 июля 2025 года в аэропорту Самары были задержаны и отменены восемь рейсов, направлявшихся в Москву и Сочи.

Причиной стали временные ограничения на полёты в трёх столичных аэропортах.

По данным Росавиации, запрет сняли в 4:40 по московскому времени в понедельник.

Ранее мы писали, что 20 июля в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с мотоциклом. По данным ГИБДД, 21-летний водитель спортивной Honda был пьян и не имел прав нужной категории.

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