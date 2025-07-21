Москву накрыли сильнейшие ливни, есть разрушения: онлайн-трансляция

Синоптики обещают сегодня выпадение 40% месячной нормы осадков в Москве.
В Москве и в области идут сильнейшие ливни. Некоторые улицы оказались затоплены. Известно о первых разрушениях. Так, в Подмосковье обрушился мост. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», рассказали в оперативных службах. По данным синоптиков, сегодня в регионе выпадет 40 процентов месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за дождей — в онлайн-трансляции URA.RU.
10:05 Житель одного из подмосковных населенных пунктов использовал сапборд для передвижения по затопленным дорогам в условиях паводка. Видео делятся из деревни Глухов.
09:50 Водители автомобилей начали соревноваться с речными трамваями. Условия у них практически равны.
09:48 Кровля на станции МЦД «Сколково» протекла из-за ливня. Пешеходный переход на станции МЦД «Павшино» был полностью закрыт.
11:42 В Подмосковье произошло обрушение моста из-за сильнейших ливней. Об этом сообщили в оперативных службах. По их данным, сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».