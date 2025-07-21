Москву накрыли сильнейшие ливни, есть разрушения: онлайн-трансляция

В Москве и в области идут сильнейшие ливни. Некоторые улицы оказались затоплены. Известно о первых разрушениях. Так, в Подмосковье обрушился мост. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», рассказали в оперативных службах. По данным синоптиков, сегодня в регионе выпадет 40 процентов месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за дождей — в онлайн-трансляции URA.RU.