Механика убило током на предприятии в Ленобласти

19 июля в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе случилась трагедия — при проведении электромонтажных работ механика убило током. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.
— По предварительной информации, происшествие случилось в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации требований охраны труда, — добавили в ведомстве.
После тревожных новостей туда приехали следователи. Они возбудили уголовное дело по второй части статьи 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о похожем случае в Красногвардейском районе. На строительной площадке в поселке Ручьи погиб рабочий. Правоохранители выяснили, что на рабочего рухнула бетонная плита.