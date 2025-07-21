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Механика убило током на предприятии в Ленобласти

Происшествие с летальным исходом произошло в Кингисеппском районе.

Источник: Комсомольская правда

19 июля в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе случилась трагедия — при проведении электромонтажных работ механика убило током. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

— По предварительной информации, происшествие случилось в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации требований охраны труда, — добавили в ведомстве.

После тревожных новостей туда приехали следователи. Они возбудили уголовное дело по второй части статьи 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о похожем случае в Красногвардейском районе. На строительной площадке в поселке Ручьи погиб рабочий. Правоохранители выяснили, что на рабочего рухнула бетонная плита.