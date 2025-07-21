Механика убило током на предприятии в Ленобласти

19 июля в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе случилась трагедия — при проведении электромонтажных работ механика убило током. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.