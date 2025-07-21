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В Самаре 41-летний водитель ГАЗ влетел в 61-летнего водителя на КАМАЗ

20 июля в 07:30 на 933 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

20 июля в 07:30 на 933 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

41-летний водитель ГАЗ 32215, двигавшийся из Самары в сторону Москвы, не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с КамАЗ 53501 под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии водитель ГАЗ 32215 и двое его 46-летних пассажиров были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что пьяный 21-летний мотоциклист без прав влетел в бордюр в Самаре, но сильно не пострадал — обошлось назначением амбулаторного лечения.

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