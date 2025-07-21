Ночные атаки ВСУ по российским территориям: где сбили дроны — показываем на карте

Этой ночью украинские дроны атаковали семь территорий России.
Прошедшей ночью украинские дроны атаковали семь территорий России. Средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Московского региона.
В Курской области поздно вечером был атакован гражданский автомобиль. Пострадало два человека. В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета. Кроме того, ночью были введены ограничения на работу российских аэропортов. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Московский регион: 15 дронов летели на Москву.
В небе над Московским регионом этой ночью было сбито больше всего украинских беспилотников — 23. Об этом сообщили в Минобороны. Причем 15 из них летели прямиком на столицу. Все они были успешно сбиты. По предварительной информации от мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков — нет.
Курская область: двое пострадавших.
Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено 14 дронов ВСУ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал, что накануне поздно вечером один украинский БПЛА ударил по машине с мирными жителями. В результате пострадали два молодых человека 20-ти и 22-х лет. Мужчины получили осколочные ранения рук и ног. Сейчас они оба находятся в Курской областной больнице. Об этом Хинштейн написал в своем telegram-канале.
Ростовская область: поврежден частный жилой дом.
Ночью в небе над Ростовской областью было сбито 12 БПЛА. В поселке Каменоломни Октябрьского района в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание кровли здания железнодорожного вокзала. Из диспетчерской жд-станции были эвакуированы трое сотрудников. Возгорание было оперативно потушено, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в telegram-канале. Сообщается, что в поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА был поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.
Липецкая область: угроза атаки БПЛА.
Один беспилотник ВСУ был сбит минувшей ночью. В регионе поздно вечером был введен режим угрозы беспилотников и воздушной опасности. Ближе к утру губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал запись о том, что оба режима отменены.
Тульская область: опасность атаки беспилотников.
В небе над Тульской областью было уничтожено четыре дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В регионе по-прежнему сохраняется угроза атак дронов.
Брянская и Калужская области: без пострадавших.
В небе над Брянской областью уничтожено 10 украинских дронов. Над Калужской — также 10. БПЛА были сбиты на территории Жуковского, Тарусского, Дзержинского, Перемышльского, Малоярославецкого районов и на окраине Обнинска. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, в этих двух областях не зафиксировано.
Татарстан: режим угрозы БПЛА.
В Республике был введен режим беспилотной опасности. Жителям сообщили, что у них могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики.
На время закрывались аэропорты.
Прошедшей ночью несколько раз вводились и отменялись ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. К утру они были сняты. Также временно была ограничена работа воздушной гавани Нижнего Новгорода (Стригино). В 08:50 по МСК ограничения там были отменены. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.