«Сами ходят, забирают друг у друга деньги»: в Челябинске мошенники заставляют пенсионеров работать курьерами

В Челябинске участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Об этом сообщил начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. По его словам, во многих случаях аферисты требуют у пожилых людей отдать деньги посредникам.
— Используют курьеров-таксистов. Также сами пенсионеры ходят, друг у друга забирают денежные средства под различными предлогами, — рассказал Андрей Меньшенин.
Начальник УМВД попросил поддержки у Соцфонда, отделений соцзащиты, почтовых офисов и управляющих компаний. Во всех этих точках пенсионерам нужно объяснять, что отдавать деньги посторонним не стоит.