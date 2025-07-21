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«Сами ходят, забирают друг у друга деньги»: в Челябинске мошенники заставляют пенсионеров работать курьерами

В Челябинске мошенники стали еще чаще обманывать пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Об этом сообщил начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. По его словам, во многих случаях аферисты требуют у пожилых людей отдать деньги посредникам.

— Используют курьеров-таксистов. Также сами пенсионеры ходят, друг у друга забирают денежные средства под различными предлогами, — рассказал Андрей Меньшенин.

Начальник УМВД попросил поддержки у Соцфонда, отделений соцзащиты, почтовых офисов и управляющих компаний. Во всех этих точках пенсионерам нужно объяснять, что отдавать деньги посторонним не стоит.