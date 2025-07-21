Находится в тяжелом состоянии: в башкирской деревне мальчик сильно обжегся, пытаясь разжечь мангал

В вечер минувшей пятницы, 18 июля, в Кармаскалинском районе Башкирии произошел несчастный случай с 15-летним подростком. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Инцидент произошел в деревне Улукулево. Юноша попытался разжечь мангал и получил термические ожоги второй степени. Его отвезли Республиканский ожоговый центр. В настоящее время состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное.
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