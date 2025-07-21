Жительница Златоуста заплатила за доставку букета цветов 400 тысяч рублей

Придуманная история не вызвала сомнений, и 40-летняя жительница Златоуста выполнила требование собеседницы. После этого поступил новый звонок, но уже от некой госструктуры. Те, в свою очередь, начали воздействовать на потерпевшую обвинениями в финансировании недружественной страны и угрозами. Мошенники добились своего: женщина оформила в онлайн-банке кредит и перевела им 400 тысяч рублей.