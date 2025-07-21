В Самарской области 6 человек пострадало при вылете LADA Largus в кювет

В Большечерниговском районе произошла авария с участием автомобиля Lada Largus. Вечером около 18:20 на 133 км трассы «Самара — Большая Черниговка» 36-летний водитель не справился с управлением.
Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате пострадали шесть пассажиров: мужчины в возрасте 21, 30, 31, 34, 44 и 49 лет. Все они были доставлены в больницу.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют точные причины аварии.
Ранее мы писали о том, что в Самарской области «гранта» влетела в световую опору и загорелась.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.