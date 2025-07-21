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Смертельное ДТП в Кобринском районе: погиб 19-летний мотоциклист-бесправник

Водитель погиб на месте происшествия, пассажир с травмами различной степени госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Источник: ГАИ УВД Брестского облисполкома

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Кобринском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Трагедия случилась примерно в 23:47 в воскресенье.

По данным ведомства, 19-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, ехал на мотоцикле YINXIANG YX150 с 20-летним пассажиром по улице Советской в агрогородке Дивин в направлении от улицы Гоголя к улице Ленина.

Вблизи дома № 79 водитель не справился с управлением мотоцикла, в результате чего транспортное средство съехало в правую по ходу движения обочину и ударилось о забор, а затем о столб.

Водитель погиб на месте происшествия, пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, СОГ. Следствием будет дана правовая оценка случившемуся.

В ГАИ напомнили, что не следует садиться за руль без прав, а мотоциклы — особо уязвимый транспорт. Во избежание аварий следует неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.