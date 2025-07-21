Главе СК России доложат о застройщике из Ростовской области, обманувшем людей

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о застройщике из Ростовской области, обманувшем людей. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета.
По предварительной информации, пострадавшие заключили договоры на строительство домов и оплатили работы, в том числе, за счет ипотеки, но застройщик не выполнил свои обязательства. Дома к этому моменту все еще не достроены и не введены в эксплуатацию. Наказание за это никто не понес. Ситуацию ранее освещали в СМИ.
Известно, что с октября 2024 года по указанному преступлению уже ведется уголовное расследование по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Теперь донские следователи должны ускорить свою работу и отчитаться перед главой СК. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.
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