Главе СК России доложат о застройщике из Ростовской области, обманувшем людей

По предварительной информации, пострадавшие заключили договоры на строительство домов и оплатили работы, в том числе, за счет ипотеки, но застройщик не выполнил свои обязательства. Дома к этому моменту все еще не достроены и не введены в эксплуатацию. Наказание за это никто не понес. Ситуацию ранее освещали в СМИ.