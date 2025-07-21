Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи домов остались без света в Приангарье: энергетики назвали причину

ИРКУТСК, 21 июля, ФедералПресс. Сильнейшая буря бушевала в Иркутской области минувшей ночью. В итоге тысячи домов остались без электроснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: AP 2024

«Под отключения попали 17 337 домов, в которых проживают 52 243 человека, а также 97 социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет», — сообщил губернатор.

В общей сложности порядка 5 тысяч объектов остались без света в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, а также в Осинском и Черемховском районах. Больше всего пострадал поселок Зулумай. Энергетики обещают восстановить электроснабжение сегодня к вечеру.

Наиболее непростая обстановка сохраняется в отдельных районах столицы Приангарья и пригорода, где специалисты продолжают устранять последствия стихии.

Напомним, что на прошлой неделе ураганный ветер накрыл Омскую область. В результате разгула стихии в омском селе Петровка ветром сорвало крышу частного дома и повредило газопровод, а также ЛЭП.