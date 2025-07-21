Тысячи домов остались без света в Приангарье: энергетики назвали причину

В общей сложности порядка 5 тысяч объектов остались без света в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, а также в Осинском и Черемховском районах. Больше всего пострадал поселок Зулумай. Энергетики обещают восстановить электроснабжение сегодня к вечеру.