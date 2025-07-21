Тысячи домов остались без света в Приангарье: энергетики назвали причину

«Под отключения попали 17 337 домов, в которых проживают 52 243 человека, а также 97 социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет», — сообщил губернатор.
В общей сложности порядка 5 тысяч объектов остались без света в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, а также в Осинском и Черемховском районах. Больше всего пострадал поселок Зулумай. Энергетики обещают восстановить электроснабжение сегодня к вечеру.
Наиболее непростая обстановка сохраняется в отдельных районах столицы Приангарья и пригорода, где специалисты продолжают устранять последствия стихии.
Напомним, что на прошлой неделе ураганный ветер накрыл Омскую область. В результате разгула стихии в омском селе Петровка ветром сорвало крышу частного дома и повредило газопровод, а также ЛЭП.