Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы

Известно, что преступление было совершенно в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области.
«Жертва была убита из корыстных побуждений: преступник похитил денежные средства в размере свыше 1,5 млн тенге. С целью сокрытия следов злоумышленник вывез тело с места происшествия», — уточнили правоохранители.
В дополнительной части сказано, что подозреваемого задержали и водворили под стражу. Во время следственных действий он дал признательные показания:
«В ходе проверки показаний в Алматы в районе водопроводного узла проведены раскопки. В результате обнаружены фрагменты человеческих костей. Согласно судебно-генетической экспертизе останки принадлежат жертве».
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство».
17 июля 2025 года стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом полиции (ДП) Алматы провели операцию по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.