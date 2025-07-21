Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы

17 июля 2025 года стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом полиции (ДП) Алматы провели операцию по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.