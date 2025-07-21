Две машины загорелись после ДТП на трассе в Темрюкском районе

По предварительной информации, около 4:20 21 июля водитель грузовика Renault Magnum допустил столкновение с двигавшимся впереди легковым автомобилем ВАЗ-2108. В результате удара оба транспортных средства загорелись.
Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Для движения была оперативно открыта крайняя левая полоса, позже сотрудниками Госавтоинспекции был организован объезд. К 7:30 дорожное покрытие на месте происшествия было очищено, движение регулируется нарядом ДПС.
В настоящее время продолжаются работы по освобождению второй полосы трассы. По факту происшествия проводится проверка.