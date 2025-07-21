В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу ВСУ

Установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений ВС РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области.